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Çöl sıcakları 45 dereceye ulaştı, turizm merkezinde yaşayanlar eve kapandı

Hava sıcaklıklarının gölgede 45 derecelere ulaştığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokaklar sıcağa rağmen dışarı çıkan az sayıda turiste kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 17:42, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 17:43
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Çöl sıcakları 45 dereceye ulaştı, turizm merkezinde yaşayanlar eve kapandı

Tatil günleri kalabalıktan adım atılmayan Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve ırmak kenarları ise boş kaldı.

Tarihi sıcakların yaşandığı Manavgat'ta özellikle hafta sonları kalabalıktan insanların yürümekte zorlandığı caddeler sıcağa rağmen otellerinden çıkarak Manavgat'a gelen az sayıda turiste kaldı.

Manavgat'ta yaşayan insanlar bunaltıcı sıcaklar yüzünden sokağa çıkamazken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar da bir ağaç gölgesine sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcak havalarda dolan Manavgat Irmağı çevresinin de boş olduğu gözlenirken, ırmak kenarında bulunan işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görüldü.

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