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Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazını kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla yarın sabah namazını kıldıracak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 20:41, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 20:42
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Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazını kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler. Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır" dizelerini hatırlattı.

Yıllarca bu umutla beklediklerini belirten Erbaş, "Beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz'da sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz" sözlerini kullandı.

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