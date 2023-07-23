Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı
Galatasaray, Cedric Bakambu'yla iki yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 700 bin euro bonservis ödenen futbolcuya yıllık 1,5 milyon euro ücret ödenecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 20:46, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 20:48
Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Bakambu için 700 bin euro bonservis ödenecek.
Futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, her yıl için 1 milyon 500 bin euro ücret ödenecek.
Bakambu, Türkiye'de bir dönem Bursaspor forması giymişti.
️ Cedric Bakambu, Galatasarayda! 💛❤️ pic.twitter.com/x0LYMZ1xYkGalatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023