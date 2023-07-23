Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bakambu için 700 bin euro bonservis ödenecek.

Futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, her yıl için 1 milyon 500 bin euro ücret ödenecek.

Bakambu, Türkiye'de bir dönem Bursaspor forması giymişti.