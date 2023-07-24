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Aile içi kavgada bir kardeş öldü, baba ve diğer kardeş tutuklandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ile diğer oğlu tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 18:06, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 18:06
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Aile içi kavgada bir kardeş öldü, baba ve diğer kardeş tutuklandı

Çarşamba köyünde dün yaşanan aile içi kavgada oğlu Ali Çakır'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Süleyman (51) ile oğlu Enes Çakır'ın (27) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, "kasten adam öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çarşamba köyünde ikamet eden Süleyman ile büyük oğlu Ali Çakır arasında ev satışından dolayı tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine yaşanan arbedede baba Süleyman oğlu Ali Çakır'ı bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Ali Çakır, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili baba Süleyman ile diğer oğlu Enes Çakır jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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