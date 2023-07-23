17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa İkincisi oldu

Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende; 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'ndan Begüm Kaçmaz en iyi orta oyuncu, Ece Esepaşa ise en iyi libero olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.