Mısır ile uzlaşma diplomasisi

NATO Zirvesi sonrasında Körfez turuna çıkan ve yurt dışı programını KKTC ile sonlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacak. Abbas'ın ardından Erdoğan'ın, bu hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi de konuk etmesi bekleniyor. Erdoğan-Abbas görüşmesinde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak. Öte yandan Suriye ile görüşmeler de sürüyor. İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Erdoğan-Esad görüşmesi için ara bulucu olduğu söyleniyor.

YEŞİM ERASLAN-