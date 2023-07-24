Manisa'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Urganlı Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Yusuf Görmez ile Davut Demir arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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