Bu 'Sıfır' mutlu etti

Memur-Sen, memur maaşlarına yüzde 110 artış talep etti
Memur-Sen, memur maaşlarına yüzde 110 artış talep etti
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kamu-Sen, memur maaşları için yüzde 100 zam istedi
Kamu-Sen, memur maaşları için yüzde 100 zam istedi
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
İnternet yüzde 70 zamlandı
İnternet yüzde 70 zamlandı
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Yargıtay'dan kiracı kararı
Yargıtay'dan kiracı kararı
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
İnternet kullanımımız artıyor
İnternet kullanımımız artıyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bu 'Sıfır' mutlu etti

Yeşil üretim ve ekonomi için yapılan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "sıfır atık" çabası meyvelerini verdi. Türkiye Verim Araştırması kapsamında incelenen 1.249 işletmenin %80'den fazlasının sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiği görüldü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 07:45, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 07:52
Yazdır
Bu 'Sıfır' mutlu etti

Yeşil üretim ve ekonomi için yapılan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "sıfır atık" çabası meyvelerini verdi. Türkiye Verim Araştırması kapsamında incelenen 1.249 işletmenin yüzde 80'den fazlasının sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiği belirlendi. Enerjisa Enerji'nin öncülük ettiği Daha İyi Bir Gelecek Platformu, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini Türkiye Verim Araştırması'nda inceledi. Araştırma kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Manisa, Muğla, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Malatya, Erzurum, Kayseri, Samsun, Gaziantep de dahil olmak üzere 18 büyükşehirden örneklem alındı. Araştırmaya mikro, küçük, orta ve büyük işletmeler katıldı.

SAĞLIKTAN İNŞAATA 12 SEKTÖR

İmalat sanayii, inşaat, konaklama ve yiyecek, toptan ve perakende, idari destek ve faaliyetler, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri başta olmak üzere toplam 12 sektörden 1.249 işletme ile görüşmeler yapılan incelemenin raporunda özel sektörün sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe katettiği görüldü.

MALZEME TASARRUFU VE ATIK AZALTIMI

Raporda, şirketlerin yüzde 91'inin geçtiğimiz iki yılda malzeme tasarrufunu sağlayacak önlemler aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 88'inin atık azaltımı ile ilgili, yüzde 80'inin de atığın yeniden kullanımı yoluyla geri dönüşümü noktasında çalışmalar yaptığı tespit edildi.

Motivasyon için 8 neden

Araştırmada işletmelerin verimlilik uygulamalarına bakışı 'maliyet azaltma' odaklı olarak ortaya çıkarken, verimlilik girişimlerindeki motivasyon ise 8 nedenden kaynaklanıyor. Bunlar araştırmada şöyle sıralandı: Personel giderinin azaltılması, işletme maliyetlerini düşürme, yakıt ücretlerinin artması, enerji faturalarının yüksekliği, İSO sertifikasyonu, üretimde standart yakalama, kalite belgelerini sağlama ve piyasa fiyatını yakalama.

ORTAK HEDEF ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Şirketlerin yüzde 62'sinin yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirlenirken, raporda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin faaliyetlerin geriden gelmesinin bu alandaki yatırımların maliyetlerinin görece yüksek olmasına bağlı olduğu ifade edildi. Araştırmada şirketlerin gelecek planları arasında enerji verimliliğinin ön plana çıktığı tespit edildi.

Nur Banu Aras

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber