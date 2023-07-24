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Denizler bile sıcaktan bunaldı

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, deniz suyunu bile 30 derecenin üzerine çıkardı. Deniz suyu sıcaklıkları bazı bölgelerde 32 dereceye çıktı. Sıcaklık artışı nedeniyle ekosistemi bozulan, kendini onaramayan denizlerimizde istilacı türler artıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 07:56
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Denizler bile sıcaktan bunaldı

Yaz ortalamalarına göre 22-29 derece olması gereken deniz suyu sıcaklıkları 30 dereceyi aştı. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 27, Adana'da 30, Fethiye'de 31 derece ölçüldü. Bu değerlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

CİDDİ YAĞIŞ OLUŞTURABİLİR

Su sıcaklıklarının 29 derece sınırını geçmesi deniz ekosistemi için büyük risk oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre denizler kendilerine özgü özelliklerini kaybediyor. Soğuk ara tabaka ismi verilen soğuk yüzeyden sıcak yüzeye geçişi sağlayan tabaka tamamen ortadan kayboldu. Bununla beraber dipteki oksijensiz suların yüzeye yaklaşması Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz için ciddi riskler ortaya çıkarıyor. Uzmanlar denizlerdeki sıcaklığın artışının ilerleyen süreçte ciddi yağışlar oluşturacağını belirtiyor.

İSTİLACI TÜRLER ARTIYOR

Suların ısınmasıyla deniz ekosistemi de zarar görüyor. Marmara'da müsilaj oluşumu, Karadeniz'de akıntı sistemlerinde döngülerin değişimi, Akdeniz'de kıyılardaki yoğun kirlilik ile sıcaklıkların birleşmesi sonucunda alg patlamaları, yüzme suyu kalitesinde düşüş, İskenderun ve Mersin körfezleri ile Fethiye'de oksijen seviyelerinde düşüşler görüleceği ifade ediliyor. Öte yandan Kızıldeniz'den gelen istilacı türler denizlerdeki bu ısınmadan faydalanarak kendilerine yaşamaya elverişli alanlar buldu. Mersin Körfezi'ndeki balık türlerinin yarısından fazlası istilacı türlerden oluşuyor.

Merve Sefa Akıntürk

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