Memur-Sen, memur maaşlarına yüzde 110 artış talep etti
Memur-Sen, memur maaşlarına yüzde 110 artış talep etti
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kamu-Sen, memur maaşları için yüzde 100 zam istedi
Kamu-Sen, memur maaşları için yüzde 100 zam istedi
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
İnternet yüzde 70 zamlandı
İnternet yüzde 70 zamlandı
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Yargıtay'dan kiracı kararı
Yargıtay'dan kiracı kararı
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
İnternet kullanımımız artıyor
İnternet kullanımımız artıyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi

Danıştay, sözleşmeli personelken devlet memurluğuna atanan kişilerin kademe almalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kadrolu devlet memurluğuna atanan kişinin, sözleşmeli olarak çalıştığı sürenin de kademe ilerlemesinde hesaplanacağına hükmetti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 07:56, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 07:58
Yazdır
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi

DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLANLAR

Buna göre, sözleşmeli olarak çalıştığı süre dahil son 8 yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere kademe ilerlemesi uygulanacak. Sözleşmeli personelken kadrolu devlet memuru olarak atanan bazı kişiler, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin dahil edildiğinde son 8 yıl içinde disiplin cezası almadıklarını belirterek, kademe ilerlemesi uygulanmasını istedi. İdarece bu talepleri reddedilen kişiler, dava yoluna gitti. Konya ve Ankara Bölge İdare Mahkemelerince, aynı konuda farklı kararlar çıkınca aykırılığın giderilmesi için dosya Danıştay'a gönderildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gelen dosyaya göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kişinin sözleşmeli personel statüsündeki hizmet süresinin, son 8 yıllık süre içinde hesaplanması gerektiğine hükmetti. Ayrıca, davacının mahrum kaldığı parasal haklarının da idareye başvuru tarihinde itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi kararlaştırıldı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ise benzer durumdaki bir dosyada ret kararı verdi.

NİHAİ KARARI DANIŞTAY VERDİ

Konuya ilişkin nihai kararı veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, benzer durumdaki davalarda Konya mahkemesinin kararının uygulanmasına hükmetti. Daire, 657 sayılı Kanun'da sözleşmeli statüde çalışmaktayken memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceğinin hüküm altına alındığını belirtti.

Abdullah Sarica

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber