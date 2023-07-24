Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

Tunç ve Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde D.K. idaresindeki 34 AE 8414 plakalı otomobil ile 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaralandı.

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