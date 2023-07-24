Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

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