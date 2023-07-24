Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Güzergahı kullanan sürücüler dikkatli seyrederken, Karayolları ve polis ekipleri hız, yakın takip ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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