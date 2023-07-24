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Brent petrolün varili 80,58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 09:59, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 10:30
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Cuma günü 81,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 80,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yarın başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde düşüşe geçti. Fed'in iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Yüksek faiz oranı ihtimalinin ekonomik koşulları kötüleştireceği ve yılın geri kalanında daha fazla artışa dair herhangi bir göstergenin petrol piyasalarını baskı altına alacağı endişeleri sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Sıkı para politikalarının ekonomik aktiviteyi baskılayarak petrol talebine zarar verebileceği kaygısı fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik büyümenin beklenen seviyede olmaması nedeniyle hükümetin ekonomiyi teşviklerle canlandırmaya çalışacağı öngörüleri, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Hükümet geçen hafta, yakıt talebinin toparlanmasına yardımcı olabilecek tüketici harcamalarını destekleyeceğini, 10 sektörde büyümeyi teşvik etmek için plan yapacağını ve özel firmalara desteği artıracağını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 80,80 ile 80,85 dolar aralığının direnç, 80,56 ile 80,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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