Afyonkarahisar'da serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu

Göletin kenarında Fişek'in motosikleti ile eşyalarının bulunması üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç ekibi sevk edildi.

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