Dolar haftanın ilk gününü 26,95 TL'den tamamladı
Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 26,95 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 17:25, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9350
|26,9360
|26,9530
|26,9540
|Avro
|29,9390
|29,9400
|29,9050
|29,9060
|Sterlin
|34,5810
|34,6940
|34,5750
|34,6880
|İsviçre Frangı
|31,1760
|31,3320
|31,1490
|31,3050
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9050
|26,9850
|26,9230
|27,0030
|Avro
|29,8990
|29,9790
|29,8650
|29,9450
|Sterlin
|34,5210
|34,7310
|34,5150
|34,7250