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Memur işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?

Memurun kendi kurumunda memurun isteğine bağlı olmaksızın üst yöneticisinin onayı, diğer kurumlarda ise memurun bizzat isteği ve üst yöneticisinin onayı ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilmesi mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 11:32
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Memur işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları" başlıklı 8'inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu madde incelendiğinde memur, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olması durumunda asli görevlerinin yanında kendi kurumunda üst yöneticinin direkt onayı ile görevlendirilebilmesi mümkün iken başka kurumların talebi halinde ise memurun isteği ve üst yöneticinin onayı yanında memurun kendi istemesi şartıyla yani muvafakat vermesi şartıyla görevlendirilebilecektir.

Konu hakkında dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın 14 Ocak 2016 tarihli ve 163 sayılı görüş yazısında özetle aşağıdaki hususlar mütalaa edilmiştir.

- Kamu kurumlarının kendi çalışanları arasından iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olarak kısmi veya tam zamanlı görevlendirebileceği.

- İşçi çalıştıran kamu kurumu olup olmadığına ve görevlendirmenin mesai saati içinde veya dışında olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen personele ilave ödeme yapılmasının mümkün olduğu.

- Personelin tam zamanlı olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesi halinde ilave ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı.

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