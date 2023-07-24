Memur-Sen, memur maaşlarına yüzde 110 artış talep etti

Memur-Sen 1 Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini açıkladı. Başkan Ali Yalçın, seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini belirtti.

Memurlar.net katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yapan Ali Yalçın, 3600 ek gösterge'den kira yardımı gibi birçok konuyu gündeme getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın düzenlenen basın toplantısında taleplerini açıkladı.

Memurlar.net'den Fatih Arslan'ın haberine göre;

Seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğinin altını çizen Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sendikanın taleplerini sıralayan Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29 bin 700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İşte Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri

7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi açıklamadan önce, Bir kaç hususun altını çizmek isterim.

Ocak ayından bu zamana; Dolar kurunda %46, Gram altında %47'ye yakın yükselişin olduğu ve özellikle son 1 aylık süreçte;

akaryakıtta %40'ın üzerinde artışın yaşandığı ve bu ekonomik tablonun vergiler, emtia ve zorunlu giderlere yansıdığı bir dönemde toplu sözleşmeye gidiyoruz.

Bu noktada, Kamu işveren tarafı da; mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine, ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir.

Diğer taraftan, İmzalanma döneminden 4 ay sonra uygulanan, hedeflenen ve beklenen enflasyon tahminleri üzerinden tekliflerle gelinen ve 1 aylık zaman zarfına sıkıştırılan toplu sözleşme sisteminin dayanağı olan Kanun, miadını doldurmuştur. Bunu özellikle belirtmek isterim.

Tam da bu sebeple, bu Toplu sözleşmede 4688 sayılı Kanunu değiştirme ve güncelleme noktasında ortaklaşa karar almayı hedefliyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak, genel hatlarıyla maaş ve ücret artışlarına ilişkin tekliflerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000' TL'den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1.650 'TL'nin tazminini istiyoruz.

Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah payı dahil,

Birinci üç ayda %35,

İkinci üç ayda %10,

Üçüncü üç ayda %15,

Dördüncü üç ayda %10 artış istiyoruz.

2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla;

6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil

Birinci altı ayda %25 ve İkinci altı ayda %15 artış istiyoruz.

'İki yıllık süreçte toplamda %110 oransal artış teklif ediyoruz'

Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29.700 TL olacaktır.

Bununla birlikte,

Ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum.

Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini,

Toplu Sözleşme ikramiyesinin; aylık 1.000 TŞ olarak ödenmesini,

Kamu Görevlilerine aylık 7.650 ? Kira Yardımı verilmesini,

1. Dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını,

Dini bayramlarda kamu görevlilerine 4.850 ? ikramiye ödenmesini,

Eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımının 500 TL Ödenmesini ve emeklilere de verilmesini,

8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını, Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini,Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını, Kadroya geçişte kapsam dışında kalan İHS li personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz...Talebinde bulundu.

Önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup aynen korunan 26 ve de, yeni sunulan 84 olmak üzere toplamda 129 Teklifimizle birlikte; 11 Hizmet Kolunda; yetkili Sendikalarımızın 807 Teklifi ile toplamda 936 Teklifimizi Kamu İşvereni Heyeti Başkanına birazdan teslim edeceğiz. İfadelerine yer verildi.