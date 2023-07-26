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YÖK 33-A statüsünde geçişlerde üniversitelerde birlikteliği sağlamalı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 Aralık sonunda ilan edilen kadrolara başvurarak başarılı olan ancak atama süreçleri 9 Şubat 2023'ten sonra olan adaylarla ilgili uygulamada birlikteliği sağlamalı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 13:21
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YÖK 33-A statüsünde geçişlerde üniversitelerde birlikteliği sağlamalı

Bilindiği üzere, 9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7437 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddesinde; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç ; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır" hükmü çerçevesinde 9 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 50/d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçişlerine imkan sağlanmıştı.

Diğer taraftan, ilgili yasal düzenlemeden evvel araştırma görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanmakla birlikte arşiv araştırması veya naklen atanma gibi mevzuattan kaynaklı zorunlu süreçlerden dolayı göreve başlama süreçleri 9 Şubat 2023 tarihinden sonra olan kişilerin 33/a statüsüne geçişleriyle ilgili talepler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına farklı üniversitelerden görüş sorulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde özetle; İlgili Kanunun yayım tarihinden itibaren önce kişinin sınavda başarılı olması ve "haklı beklentisinin" korunması gerektiği değerlendirilerek 50-d statüsünden 33-a statüsüne geçişi uygun olarak değerlendirilmiştir.



Ancak, söz konusu görüş yalnızca bir üniversiteye verilmiş, diğer yükseköğretim kurumlarında benzer durumda olan araştırma görevlilerinin 33-a statüsüne geçişleriyle ilgili herhangi bir adım atılamamıştır. Birebir aynı durumda olan kişilerin aynı haklı

beklentiden istifade edememeleri mağduriyete sebebiyet vermektedir.
Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili görüşün tüm devlet yükseköğretim kurumlarına bildirilmesi, araştırma görevlilerinin haklı beklentilerinin gerçek anlamda sağlanmasına katkı verecektir.

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