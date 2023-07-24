Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Suriye'de ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 14:01
Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin, sorgu işlemleri sürüyor.