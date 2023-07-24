Türk takımlarının Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
İkinci eleme turunu geçmeleri durumunda; Adana Demirspor, Osijek-Zalaegerszegi TE, Beşiktaş, Zeljeznicar-Neftçi, Fenerbahçe ise Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 15:44, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 15:46
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.