Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı 5 kişi tutuklandı

Erdoğan: Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz
Erdoğan: Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz
5.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
5.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
Sponsorlu İçerik
CHP çifte MTV'nin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP çifte MTV'nin iptali için AYM'ye başvurdu
İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısı
İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısı
Uzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak
Uzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak
Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor
Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı
KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şüpheli tutuklandı
Memur-Sen'den emekliler için seyyanen zam talebi
Memur-Sen'den emekliler için seyyanen zam talebi
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
İnternet yüzde 70 zamlandı
İnternet yüzde 70 zamlandı
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Yargıtay'dan kiracı kararı
Yargıtay'dan kiracı kararı
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ana sayfaHaberler Terör

Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı 5 kişi tutuklandı

Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonda, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 16:48, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 16:56
Yazdır
Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı 5 kişi tutuklandı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da yer aldığı 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

"Organize şekilde sahte para veya menkul kıymetlerin hazırlanması, satın alınması veya satılması" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmalarına karar verildi. İbadoğlu'nun tutukluluk süresi 3 ay 26 gün, diğerlerinin tutukluluk süresi ise 4 ay olarak belirlendi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlardan birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedilmişti.

İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu belirtilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber