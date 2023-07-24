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Manisa'daki orman yangınına dair Validen açıklama

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Yaşar Karadeniz yangına ilişkin yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz Sarısığırlı Mahallemizde 14 ev, 3 de dam yangından etkilenmiş durumda" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 22:42, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 22:45
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Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozer, Manisa ve İzmir büyükşehir belediyelerinden 18 itfaiye aracı, 13 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından 16 TOMA, 8 iş makinesi, 4 ambulans sevk edildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını söyledi.

- Gece görüşlü 4 helikopter ve arazözlerle müdahale sürüyor

Havanın kararmasıyla ekiplerin yangına havadan gece görüşü olan 4 helikopter ve arazözlerle karadan müdahalesi sürüyor.

AA ekibi, yangında tahliye edilen ve 14 hane ile 3 hayvan damının yandığı Sarısığırlı Mahallesi'ndeki hasarı havadan görüntüledi.

Sarısığırlı Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "İçinde bulunduğumuz Sarısığırlı Mahallemizde 14 ev, 3 de dam yangından etkilenmiş durumda. Ayrıca AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, sağlık, itfaiye ve jandarmadan 200'ün üzerinde personel şu anda söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın Sarıçam mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yönlerden kısmen kontrol altına alındı. Sarıçam bölgesini de kontrol altına aldıktan sonra artık soğutma ve söndürme çalışmalarına geçeceğiz. Yarından itibaren arkadaşlarımızda da hasar tespit çalışmalarına başlayacak." dedi.

Yangında sadece Sarısığırlı Mahallesi'ni tahliye ettiklerine dikkati çeken Vali Karadeniz, şunları kaydetti:

"3 köyümüz için daha tahliye hazırlığı yaptık ancak yangından tek etkilenen mahallemiz burası oldu. Tahliyeler için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, milli eğitim müdürlüğümüzün yurtlarında ve kamu misafirhanelerimizde. Vatandaşlarımızın yine tercihi bu bölgede kalmaktan yana oldu. Daha çok yakınlarının yanında olmak istediler. Neticede her vatandaşımız için misafir edecek yerimiz var. Toplam 4 mahalleden 500 kişiyi tahliye edilecek şekilde hazırlığımızı yaptık. Dediğim gibi yangının seyrine göre bunları tahliye edip etmeme durumundayız. Şu anda hazırlık aşamasında ama henüz bu yangın bu mahalleler için tahdit oluşturmadığı için tahliye süreci başlamadı."

Karadeniz, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan Saruhanlı'daki yangından kaynaklanan yoğun duman İzmir'den de görüldü.

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