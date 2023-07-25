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Kazada hayatını kaybeden anaokulu müdürü toprağa verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarptığı kazada hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 15:45, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 15:51
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Kazada hayatını kaybeden anaokulu müdürü toprağa verildi

Yakınları tarafından morgdan alınan Özlem Ayna'nın (44) cenazesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Körfezkent Camisi'ne getirildi. Ağabey Hayati Ayna, burada taziyeleri kabul etti.

Körfez ilçesindeki özel bir anaokulunun müdürü olan Ayna'nın cenazesi, öğle vaki kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ayna'nın yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve meslektaşları katıldı.

- Olay

Anadolu Otoyolu'nün Ankara istikametinde seyreden Özlem Ayna'nın (44) kullandığı 41 ANN 173 plakalı otomobil, dün Kirazlıyalı mevkisinde arızalanmış, bu sırada bölgeden geçen 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcının sürücüsü Erdinç Gökçimen (30), emniyet şeridinde park halindeki araca yardım etmek için durmuştu.

Aynı istikamette seyreden Ö.E. idaresindeki 41 VA 285 plakalı tırın oto kurtarıcıya ve arızalanan otomobile çarpması sonucu Erdinç Gökçimen ile Özlem Ayna hayatını kaybetmişti.

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