Kazada hayatını kaybeden anaokulu müdürü toprağa verildi

Aynı istikamette seyreden Ö.E. idaresindeki 41 VA 285 plakalı tırın oto kurtarıcıya ve arızalanan otomobile çarpması sonucu Erdinç Gökçimen ile Özlem Ayna hayatını kaybetmişti.

Anadolu Otoyolu'nün Ankara istikametinde seyreden Özlem Ayna'nın (44) kullandığı 41 ANN 173 plakalı otomobil, dün Kirazlıyalı mevkisinde arızalanmış, bu sırada bölgeden geçen 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcının sürücüsü Erdinç Gökçimen (30), emniyet şeridinde park halindeki araca yardım etmek için durmuştu.

Körfez ilçesindeki özel bir anaokulunun müdürü olan Ayna'nın cenazesi, öğle vaki kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yakınları tarafından morgdan alınan Özlem Ayna'nın (44) cenazesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Körfezkent Camisi'ne getirildi. Ağabey Hayati Ayna, burada taziyeleri kabul etti.

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