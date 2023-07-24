Emniyet açıkladı: Maçlarda görevli kolluk kuvvetlerine eğitim verilecek

Müdürlükten yapılan açıklamada, spor müsabakalarında alınan tedbirlerin azami seviyeye çıkartılması, müsabakalarda görev alan tüm unsurların müşterek, eş güdümlü çalışmasının sağlanması, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluğun gözetiminde ve sorumluluğunda görev yapması sağlanarak, müsabakaların genel güvenliğine azami derecede katkıda bulunulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6222 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde eğitimler planlandığı belirtildi.

Bu kapsamda öncelikle Süper Lig'de takımı olan illerden başlamak üzere müsabakalarda görev alan genel kolluk personeli, özel güvenlik görevlileri ve stat sorumlularına Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması kapsamında eğitim verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program doğrultusunda, 25-26 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul'da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ile Süper Lig'de takımı bulunan illerin Spor Güvenliği Şube Müdürlerinin katılımıyla teorik ve uygulamalı olarak Spor Güvenliği (Eğiticilerin Eğitimi) Eğitimi yapılacaktır. Teorik eğitimin akabinde Fenerbahçe ile Zimbru futbol kulüpleri arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme karşılaşmasında uygulamalı eğitim gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, ayrıca 29 Temmuz-2 Ağustos'ta Süper Lig'de takımı bulunan 12 ilde ve 3 Ağustos-8 Ağustos'ta TFF 1. Lig'de takımı bulunan 11 ildeki spor karşılaşmalarında görev alan genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlilerine müsabaka öncesi, müsabaka esnası ve müsabaka sonrası alınacak tedbirlere ilişkin eğitim verileceği belirtildi.

Böylece tüm yurtta müsabakalarda alınan tedbirlerin yeknesaklığının sağlanmasının amaçlandığına dikkati çekilen açıklamada, belirtilen eğitimlerin tamamlanmasının ardındane 2023-2024 sezonunda oynanacak spor müsabakalarının huzur ve güven ortamı içinde sürdürülmesi amacıyla bahse konu eğitimlerin tüm ülkede verilmesinin planlandığı duyuruldu.