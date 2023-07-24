Hastaya şiddet iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki özel bakımevi kapatıldı

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görevli personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Olayın paylaşılmasının ardından, İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ivedilikle, ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir."