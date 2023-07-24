Diyarbakır'da parçalanmış erkek ceset bulundu

Ekipler cesedin yakınlarda evi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki F.D'ye ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net