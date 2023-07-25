25 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜYAP Palas Balo Salonu'nda düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) açılış töreni ile TBMM Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/11.00/TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılmasına" ilişkin önerisinin müzakere edilmesi için olağanüstü toplanacak.

- Yeşil Sol Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

(Vilnius/19.00)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve sarı-lacivertli bir oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip son antrenmanını yapacak.

- Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu ve bir oyuncusu Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Moldova ekibi son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/15.30/19.00/20.15/20.30)

3- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/18.30)