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Zoom'daki 4 kişi saf değiştirdi

Pazar günkü Parti Meclisi'nde 31 üyenin görevden alınan il başkanlarının dönüşü yönünde oy kullanması CHP'deki bölünmeyi gözler önüne serdi. Zoom toplantısında adları geçen ve İmamoğlu'na destek verecekleri düşünülen Turan Aydoğan, Sevgi Kılıç, Umut Akdoğan ve Pınar Uzun ise PM'de saf değiştirdi. 4 ismin oylamada yönetimden yana oy kullandığı belirtiliyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 07:45, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 07:44
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Zoom'daki 4 kişi saf değiştirdi

CHP'de değişim yanlıları ile mevcut yönetim arasında ilk hesaplaşmaya sahne olan Parti Meclisi'nde (PM) oluşan kritik denge 'olağanüstü kurultay' tartışmalarını da alevlendirmeye aday.

Değişim tartışmaları ve Zoom toplantısı gölgesinde önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP PM toplantısı 9 saat sürdü. Uzun toplantıda Kılıçdaroğlu yönetimi ile başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği değişim taraftarları ilk kez güçlerini karşılıklı yokladı. Bu nedenle değişimcilerin Zoom toplantılarında da gündemi oluşturan bazı il başkanlarının görevden alınmalarına ilişkin itirazların kapalı oylamasında bıçak sırtı denge oluştu.

KURULTAY KİLİDİ AÇILABİLİR

Kılıçdaroğlu yönetimi, değişim cephesine karşı kararını korumayı başardı. İtirazın kabulü için 40 oy gerekmesine karşın değişim cephesi 60 kişilik PM'de 31 oya ulaştı. Değişimcilerin, görevden almalara engel olamasa da olağanüstü kurultay kararı için gerekli olan salt çoğunluk rakamı 31'e ulaşması anlamlı bulundu. CHP'de şimdi merak edilen konu, değişim yanlılarının PM aracılığıyla olağanüstü kurultay kartını açıp açmayacağı.

GÖNLÜ İTTİFAKTAN YANA

İmamoğlu'nun 9 Temmuz'da ifşa olan Zoom zirvesine katılan isimler PM'ye tam kadro katılırken, muhalefetin toplantısında isimleri gündeme getirilen PM üyelerinin yönetimle birlikte hareket ettiği ileri sürüldü. Turan Aydoğan, Sevgi Kılıç, Umut Akdoğan ve Pınar Uzun'un isimleri Zoom'da telaffuz edilmesine karşın itiraz oylamasında saf değiştirdikleri konuşuluyor. Öte yandan toplantıda, İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri arasında yapılan Zoom toplantısı ile seçim sonuçlarının da gündeme geldiği, bu konulara ilişkin bazı PM üyeleri arasında tartışmaların yaşandığı öğrenildi. PM'de Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan yerel seçimlere de değindiği ve seçime ittifakla girilmesi konusunda mesajlar verdiği de belirtildi.

Problem, 60 kişi evet veya hayır derse var

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önceki gün düzenlenen CHP PM'sindeki oylamadan çıkan sonuçları değerlendirdi. Başarır; 31'e 29'luk sonucun bir bölünme olmadığını aksine demokratik işleyişin bir yansıması olduğunu kaydetti. Dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, "31 kişi evet, 29 kişi hayır vermişse bu bir bölünme değil tam da aksine demokrasinin, fikir özgürlüğünün tartışıldığı PM'yi anlatıyor. Eğer 60 tane evet ya da 60 tane hayır çıkarsa belki bir problem, sorun vardır" dedi. PM'nin gergin geçmediğini bildiren Başarır, "Tansiyon yüksek değildi. Espriler ile sohbet tarzında geçti. Birçok öneri geldi. Partinin ülkenin geleceğine dair, yazın yapacağımız eylemlere dahil... Kimse kimseye düşünülen gibi ültimatom vermedi" ifadelerini kullandı.

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