AK Parti'de seçim hesapları: İstanbul ve Adana için umut yüksek

AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için izlenecek stratejiye altyapı oluşturacak bir envanter hazırladı. AK Parti yönetimi, bu kapsamda 'Kazanılacak ve kaybetme riski bulunan illeri' tek tek analiz etmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, 2002'den bu yana tüm seçim sonuçlarının analizine dayanan raporda, önce AK Parti'nin son seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 7 olan oy kaybının üzerinde oyu düşen iller masaya yatırıldı.

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, aralarında Çankırı, Elazığ, Yozgat, Tokat, Karabük, Bingöl ve Konya'nın da bulunduğu bazı illerde yüzde 7 olan Türkiye ortalamasının üzerinde oy kaybı yaşamıştı. AK Parti kurmayları, 'beklenmeyen sonuçların' çıktığı bu illerle ilgili ayrı bir çalışma yapıldığını kaydetti.

YÜCEL KAYAOĞLU-