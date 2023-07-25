Buğday fiyatları 5 ayın zirvesini gördü

Buğday fiyatları, Rusya'nın tahıl sevkiyatı yapan Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla salı günü son beş ayın zirvesine tırmandı.

Chicago'da işlem gören buğday vadeli kontratları yüzde 2,6 kadar artışla kilo başına 7,7725 dolara yükselerek Şubat ortasından bu yana en pahalı seviyeye ulaştı.

Buğday fiyatları bu yılın başlarında Moskova'nın komşusunu işgal etmesinin bir sonucu olarak rekor seviyelere ulaşmıştı. Rusya ve Ukrayna dünyada ticareti yapılan buğdayın yaklaşık %30'unu üretiyor ve bu da kıtlık endişelerini artırıyor.

Tahıl fiyatları geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan anlaşmadan çekilmesinin ardından yükseldi. Pazartesi günü bir Rus insansız hava aracı saldırısı Ukrayna'nın Reni limanındaki bir tahıl deposunu imha etti.

Kaynak: Ekonomim