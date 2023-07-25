Benzinde tabela değişti; litresi 36 lirayı aştı
Seçimin ardından dolar kuru ve vergilerin de etkisiyle akaryakıtta artış sürüyor. Bugün itibariyle benzinin litre fiyatı 2 lira arttı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 08:46, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 08:48
Benzinin litresine bugün itibariyle zam geldi.
İstanbul'da benzinin litresi dün 34 lira 5 kuruştan 36 lira 5 kuruşa yükseldi.
Motorine fiyat değişimi kayda geçmezken, gazyağı 30 lira 5 kuruştan 30 lira 87 kuruşa yükseldi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da 25 Temmuz akaryakıt fiyatlarına göre benzin 36 lira 5 kuruşa, motorin 33 lira 87 kuruşa satılıyor.
Ankara'da 36.53 TL'ye, motorin 34.35 TL'ye satılıyor. İzmir'de ise benzin 36.63 TL'ye, motorin 34.53 TL'ye satılıyor.