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Bakan Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 08:57, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 10:04
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Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bakan Ersoy gece saatlerinde orman yangınını yakından takip etmek için bölgeye giderek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip eden Ersoy, yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangına 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle müdahale edildiğini belirterek, "Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak." dedi.

Ersoy, Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangına ilişkin Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının hava karardıktan sonra başlaması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadığını ifade eden Ersoy, yangının gece boyunca 100 hektara yayıldığını, sabaha kadar 20 hektarın daha eklenmesiyle 120 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Günün ağarmasıyla havadan da müdahale başladığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Milli park sınırları içinde olduğu için erişim zor. Orman içinde kısıtlı yol imkanı var. Gece boyunca müdahale edilerek, orman yolları ekipler tarafından açıldı. Şu anda gece oluşturulan yığınakla 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle yoğun bir şekilde araziye müdahale ediliyor. Rüzgarın da şu an için yoğun esmediğini düşünecek olursak inşallah hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece bölgeye intikal ettiğini kaydederek, çalışmalara Antalya Valisi ve bakan yardımcılarıyla nezaret ettiklerini söyledi.

Yangına müdahale için fazlasıyla ekip ve ekipmanlarının olduğunu dile getiren Ersoy, "Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir yaralının olmaması. İnşallah en az hasarla, en az zayiatla bu yangını gün içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. İnşallah birkaç saat içinde kontrol altına alabilirsek hızlı bir şekilde soğutma çalışmalarına başlarız." diye konuştu.

- "Akdeniz çanağında bu süreci en iyi yöneten ülke Türkiye"

Ersoy, Kemer Devlet Hastanesinin önlem amaçlı boşaltıldığını ancak polikliniklerin ayaktaki hastalara hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda bölgede nem yok. Hem hava sıcak olduğu hem de nem çok düşük olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Ama hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene özellikle Orman Genel Müdürlüğümüz araç ve ekipman konusunda çok iyi hazırlıklı. Yangınlara anında hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Akdeniz çanağında bu süreci en iyi, başarıyla yöneten ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlatırız."

Bakan Ersoy'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karaca da eşlik etti.

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