Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi

CHP ve Saadet Partisi'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi kabul edilmedi.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması"na yönelik önergenin ön görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "hükümetin kemer sıkmamak için vatandaşın boğazını sıktığını" öne sürdü.

Son alınan kararlarla temizlik ürünlerinden elektronik cihazlara kadar pek çok kalemde katma değer vergisinin artırıldığını belirten Dalgın, noter ve pasaport gibi harç bedellerinin de yükseltildiğini söyledi.

Dalgın, "Millete ceza kesildi, hayat daha da pahalı hale getirildi. Devletin parası yoktur. Para milletin parasıdır. Vergi artırarak vatandaşın cebini yakmak veya borç alarak yarınlarımızın üzerine ipotek bindirmek en son kullanılması gereken çözümlerdir. İlk adım kamuda tasarruftur. Görüyoruz ki hükümetin gündeminde tasarruf yok, vergi var. Ekonomideki başarısızlığın tüm külfeti, orta direğin üzerine yükleniyor. Milletimizin çimentosu, demokratik hukuk devletinin garantörü, sağlıklı kalkınmanın dinamosu orta direk her gün eriyor." dedi.

- Meclis'te tatil tartışması

Meclis Başkanvekili Adan, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis'in çalışmalarına devam etmesi gerektiğini belirterek "Meclis'in üç aylık sınırı bir hak gibi kullanmasını doğru bulmuyoruz, bu keyfi tutuma itiraz ediyoruz. Biz 28. Dönem milletvekilleri olarak tarihe geçelim, bu konuyu düzeltelim, Parlamentonun sürekliliğini, milletin hukukunu, parlamentonun itibarını koruma adına burada bir düzenleme yapalım, bu tatili kısaltalım. Biz burada tatil yapmaya değil, milletin sorunlarını çözmeye geldik." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu, milletin fakirlik içinde yaşadığını ileri sürdü.

Ekonomideki sıkıntıların hükümetin yanlış politikaları sonucunda ortaya çıktığını iddia eden Usta, "Türkiye ekonomisi laboratuvar, Türk milleti de kobay değildir. Meclisin bu kadar uzun tatil yapması yanlıştır. Gelin beraber Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Türkiye'nin sorunları çok ağırlaştı. Meclisin böyle bir dönemde bu kadar uzun süre tatile girmesi yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da AK Parti'nin ortağıyla birlikte meclisin çalışmaması için gayret sarf ettiğini iddia etti. Beştaş, hükümet grubunun bu kadar büyük bir problem olan zam gerçeğini hissetmediğini ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Bizlerin tatile ihtiyacı var, çocuklarımız karne aldı, onların da hakkı var." şeklinde ifadeler kullandığını aktararak, "İşçinin, emeklinin, memurun tatil hakkı yok mu? O yüzden Meclis'in toplanmasını istedik. Ayrıca 75 güne gerek yok. Eğer Meclis çalışmaya devam ederse zalimce gelen zamlar kaldırılırsa rahatça tatile gidersiniz. Sorun bizim tatil yapıp yapmamız değil, sorun milyonlarca vatandaşın bırakın tatili evine ekmek götüremeyecek durumda olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Ben 'tatil yapmak ayıp mı?' dedim, tatil yapmaktan bahsetmedim. Ben tatilde seçim bölgeme gideceğim. Milletin hafızasına bakarsanız kimlerin tatil yaptığını bilirsiniz. Depremde, selde, karda yağışta kimlerin tatile gittiğini bilirsiniz." dedi.

CHP ve Saadet Partisi'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeleri kabul edilmedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, içtüzük gereğince birleşimi 1 Ekim Pazar günü Saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.