Benzinin ardından LPG'ye de zam yolda

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece yarısı (26 Temmuz) akaryakıt kalemlerinden LPG'ye 24 kuruşluk bir zam bekleniyor...

Dolar ve petrol fiyatları nedeniyle motorine gelen zammın ardından benzine 2 TL'lik zam geldi. Motorin ve benzinin ardından LPG'ye de zam beklentisi oluştu.

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