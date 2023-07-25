Gazeteciler Sibel Yükler, Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan gözaltına alındı

T24'te yer alan habere göre; Yükler ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin Yükler'i, evine bu sabah saat 05.00 sularında baskın düzenledikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü bildirildi.

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) July 25, 2023

Gazeteci Evrim Kepenek gözaltına alındı



Beyoğlu Polis Karakolu Güvenlik Şube'ye bağlı polisler, bugün öğlen saatlerinde bianet editörü Evrim Kepenek'in Çukurcuma'daki evine baskın düzenledi.

Kepenek'in Çukurcuma'daki evine baskın düzenleyen polis evde arama yapmak istedi. Kepenek'in ve yanında bulunan arkadaşlarının itirazı üzerine muhtar çağrıldı.

Avukatın gelmesini beklemeyen polisler, muhtarın gelmesiyle kameralar eşliğinde evde arama yaptılar. Polisler, aramanın ardından ifadesini almak üzere Kepenek'i emniyete götüreceklerini belirttiler. Polis, Kepenek'in hangi konuda ifade vereceğine dair bilgi vermedi.