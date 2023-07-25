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Altının kilogramı 1 milyon 706 bin 250 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 706 bin 250 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 16:55, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 17:12
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Altının kilogramı 1 milyon 706 bin 250 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 680 bin lira, en yüksek 1 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 706 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 647 milyon 186 bin 299,95 lira, işlem miktarı ise 5.118,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 8 milyar 665 milyon 810 bin 762,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.715.000,001.960,00
En Düşük1.680.000,001.935,00
En Yüksek1.715.000,001.967,60
Kapanış1.706.250,001.950,00
Ağırlıklı Ortalama1.687.567,661.952,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.647.186.299,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.118,08
Toplam İşlem Adedi96

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