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Doktora silah çeken emekli polis memuru tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürerek doktor Ömer Özkan'a silahlı saldırıya kalkışan emekli polis memuru Salim U. tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 17:09, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 17:28
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Samsun'un Bafra ilçesinde doktora yönelik silahlı tehditte bulunan hasta yakını tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde hasta yakını Salim U. (64), hastanede tedavi gören kızı hakkında bilgi almak istediği beyin cerrahı Ömer Özkan ile tartışma yaşadı.

Hasta yakını Salim U, doktor Özkan'a silah çekti. Çevrede bulunan hastane çalışanları ile hasta yakınlarının devreye girerek şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı esnada ateş alan silahtan çıkan mermi tavana isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi ruhsatsız silahı ile gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

- "Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan doktora ve sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı, açıklamada, şunları kaydetti:

"Bafra Devlet Hastanemizde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan beyin cerrahi uzmanımız Dr. Ömer Özkan'a ve sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarının hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyor, saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

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