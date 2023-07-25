Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.

IDEF'23'ün 16'ncısının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbul'a gelen devlet ve hükümet yetkililerine, bakanlara ve askeri erkana "Hoş geldiniz" dedi.

1993 yılından beri düzenlenen IDEF'in, kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayisinde dünya ölçeğinde bir marka haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı, yeni ortaklıkların tesis edildiği, savunma sanayii ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın, bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye olarak karşılaştıkları pek çok engele, gizli-açık ambargoya rağmen savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz milli teknoloji hamlemizin meyvelerini, hamdolsun farklı alanlarda toplamaya başladık." ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayisi sektörünün, son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazdığına dikkati çeken Erdoğan, sektörün çatışma bölgelerinde sınanan zırhlı araçlarıyla, toplarıyla, roketleriyle, hava savunma sistemleriyle envaiçeşit silah ve radar sistemleriyle rüştünü ispatladığını belirtti.

Türkiye'nin, kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarının hemen tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılayabildiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' diyebileceğimiz TCG Anadolu'yu, donanmamızın hizmetine verdik. Akıncı ile başladığımız TİHA hamlemizi insansız savaş uçağımız Kızılelma ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz.

KAAN ismini verdiğimiz beşinci nesil milli muharip uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında savunma sanayiinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum."

- "Biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz"

"Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretimizde, savunma sanayii ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te, bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz gibi biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz, uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayii alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle kara, deniz, havacılık ve uzay, lojistik destek, güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyecek firmalarımızın her birine başarılar diliyorum. Uluslararası savunma sanayii fuarımızın verimli geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum."