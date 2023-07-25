Bisikletiyle giderken aracın çarptığı başarılı basketbolcu kurtarılamadı

Zonguldakspor basket takımı oyuncusu Mihrace Buğdaycı, memleketi Diyarbakır'da bisikletle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Zonguldakspor'un başarılı sporcusunun ölüm haberini sosyal medya hesabından kulüp başkanı duyurdu.

Bisiklet kullanırken ölenlerin sayısı hızla artıyor. Yeniadım Gazetesi'nde yer alan habere göre Zonguldakspor Basket 67 takımının başarılı oyuncusu Mihrace Buğdaycı, memleketinde geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından kulüp başkanı Kanat Tan duyurdu. Tan şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır 'da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı 'yı kaybettik.

Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan , şampiyonlukta emeği olan , başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak çok seven , devamlı kandil , bayram arayan soran güzel insan. Fenerde , liman arkasında yürümeyi çok seven , ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Zonguldakspor taraftarları seni asla unutmayacak.

Oğlum Aras ile özel bağınız , paylaşımlar hep bizle yaşayacak. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak. Mihrace Buğdaycı..."

TEMEL ÜNLÜ HALEN BULUNAMIYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul Bostancı'da polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü bir bisikletliye çarparak ölümüne neden olmuştu. Bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Olayın üzerinden geçen onca güne rağmen Temel Ünlü halen bulunamadı.