İGA'dan 1100 öğrenciye İstanbul Havalimanı'nda staj imkanı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan işbirliği çerçevesinde bu yıl 1100 üniversite öğrencisine staj imkanı sunacak.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, özel sektörde en fazla stajyer alan kurum olan İGA, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda eğitimlerle adayların kariyer gelişimine öncülük ediyor.

Yaz döneminde ilk etapta 370 kişiye eğitim vermeye başlayan İGA, staj programında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bu yıl 1100 kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl bölgenin en büyük staj programı olarak hayata geçirilen İGA staj programı, üniversite işbirlikleri sayesinde genç iş gücü potansiyelini daha mezun olmadan kuruma kazandırarak sürdürülebilir insan kaynağı sağlıyor.

Bugüne kadar 1500 stajyer öğrencinin 70 farklı departmanda görevlendirildiği programda, stajyerler arasından seçilen 50'yi aşkın mezun, İstanbul Havalimanı'nın merkezi fonksiyonlarında ve operasyonel birimlerindeki farklı pozisyonlarda tam zamanlı çalışmak üzere istihdam edildi.

- Geleceğin lider yöneticileri için özel staj programı

İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki bir diğer işe alım projesi olan "Yönetim Stajyeri-Management Trainee (MT)" programı öğrencilerin kariyer yolcuğunda ilk adımlarını atmalarını ve kişisel gelişimlerine güçlü yatırım yapmalarını amaçlıyor.

Sektöre yön veren genç liderler yetiştirmeyi odak noktasına koyan program doğrultuda uluslararası havacılık sektörünü şekillendirecek genç yeteneklerin işin profesyonelleri ile çalışma imkanı bulabilecekleri sürdürülebilir ve kapsayıcı bir program hazırlandı.

MT programı, kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini de içeren 7 aşamalı bir eğitim olarak uygulanıyor.

Geçen yıl seçkin üniversitelerden yaklaşık 1510 başvurunun değerlendirilmesi sonucu seçilen 6 MT adayı, geleceğin liderleri olarak 8 aylık departman eğitim döngüsüne katıldı. Adaylar, İGA bünyesindeki tüm stratejik departmanlarda ve operasyonlarda görev aldı.

Bireysel ve grup eğitimleri, mentorluk desteği gibi birçok farklı ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetine katılan MT'lerin, oryantasyon programı sonrasında ilgili departmanlara atamaları yapıldı. Bu yılki eğitim için 2 bin 900 başvurunun değerlendirildiği MT programına 9 kişi katılmaya hak kazandı.

- "Türkiye'nin her bir yanından 1000'in üzerinde öğrencimizi havalimanımızda misafir ettik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, artan yolcu trafiği, uçuş sayıları ve yeni iş alanları sayesinde yaklaşık 1000 kişilik istihdam artışı hedeflediklerini bildirdi.

Aslan, bu artışları karşılayabilmek, uzun dönemde oluşacak yeni istihdam potansiyelini doğru değerlendirmek için üniversitelerle yakın görüştüklerini ve çeşitli programlar yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"İGA olarak TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen e-insan Tanıtım Töreni'nde, 'En çok staj imkanı sunan özel sektör kuruluşu' plaketine layık görüldük. Sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 'Yetenek kapısı' aracılığıyla Türkiye'nin her bir yanından 1000'in üzerinde öğrencimizi havalimanımızda misafir ettik ve bu deneyimi yaşamalarını sağladık. Önümüzdeki süreçte de uzun vadeli planlar doğrultusunda genç iş gücü potansiyeline yatırım yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."