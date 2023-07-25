Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Ali Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yok
Ali Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yok
BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Kemer'de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede
Kemer'de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede
Eğitim-Bir Sen, Toplu Sözleşme tekliflerini Bakanlığa teslim etti
Eğitim-Bir Sen, Toplu Sözleşme tekliflerini Bakanlığa teslim etti
Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi
Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
Bakımevinde engelliye kötü muamelede iki tutuklama
Bakımevinde engelliye kötü muamelede iki tutuklama
'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru
'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru
Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük tazminat ödenecek
Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük tazminat ödenecek
Bakan Bolat paylaştı: İkinci el araçları sıfır fiyatına pazarlayanlara ceza
Bakan Bolat paylaştı: İkinci el araçları sıfır fiyatına pazarlayanlara ceza
Erdoğan: Önceliğimiz Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak
Erdoğan: Önceliğimiz Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak
CHP'li Sarıgül'e eski vekilden Meclis kulisinde yumruklu saldırı
CHP'li Sarıgül'e eski vekilden Meclis kulisinde yumruklu saldırı
Türkiye'de 'fabrika çıkışlı ikinci el araç' dönemi başladı
Türkiye'de 'fabrika çıkışlı ikinci el araç' dönemi başladı
FETÖ'nün güncel ve finansal yapılanmasından 14 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün güncel ve finansal yapılanmasından 14 şüpheli yakalandı
Depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak
Depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak
Bakan Koca: İlaç temininde sorun yaşamamak için kuru güncelledik
Bakan Koca: İlaç temininde sorun yaşamamak için kuru güncelledik
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelemiz sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelemiz sürüyor
'Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık'
'Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık'
'Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı'
'Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı'
15 Temmuz etkinliklerinde fenalaşan belediye başkanı hayatını kaybetti
15 Temmuz etkinliklerinde fenalaşan belediye başkanı hayatını kaybetti
Benzinin ardından LPG'ye de zam yolda
Benzinin ardından LPG'ye de zam yolda
Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Adana - Kozan bölgesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Adana - Kozan bölgesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Benzinde tabela değişti; litresi 36 lirayı aştı
Benzinde tabela değişti; litresi 36 lirayı aştı
Buğday fiyatları 5 ayın zirvesini gördü
Buğday fiyatları 5 ayın zirvesini gördü
AK Parti'de seçim hesapları: İstanbul ve Adana için umut yüksek
AK Parti'de seçim hesapları: İstanbul ve Adana için umut yüksek
Öğrenciye fahiş kira koruması
Öğrenciye fahiş kira koruması
Krediler için yeni tedbir geldi
Krediler için yeni tedbir geldi
Kredi kartı nakit çekim azami faiz oranlarında değişiklik
Kredi kartı nakit çekim azami faiz oranlarında değişiklik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşmasının önemini vurgularken, fahiş kira artışı ile ilgili son noktayı koydu. 1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını belirten Tunç, konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışının yüzde 25'i geçemeyeceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 23:15, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 23:16
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Zam artış oranı Temmuz 2024'e kadar

Kira artış oranının yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını ifade eden Bakan Tunç, "Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" açıklamasını yaptı.

"Arabuluculuk zorunlu olacak"

1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını belirten Tunç, "Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibarıyla kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber