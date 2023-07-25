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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kaybederek günü 6.605,04 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 18:21, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 18:25
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 5,79 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrin sürdüğünü ifade ederek, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bu kapsamda yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki para politikalarına ilişkin ipucu arayacağını söyledi.

Öte yandan, Çin Politbüro'nun emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü vermesinin ardından pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 için yüzde 3'te sabit bıraktı. IMF Türkiye ekonomisinin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 2,8'e düşürdü.

Yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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