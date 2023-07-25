Yunanistan sınırında 7'si FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.