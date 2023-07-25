Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' demiş

Merkez Bankası politika faizini piyasada beklentilerin altında artırdı. Son olarak geçtiğimiz hafta politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı.

Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin dikkat çeken yazı Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan geldi.

Müderrisoğlu, "Ekonomide virajı geniş almak" başlıklı yazısında, "Ekonomide ciddi bir iletişim stratejisine" ihtiyaç duyulduğunu hatırlatma görevimiz bulunuyor" görüşünü aktararak, "Hızlı toplantılar, Twitter paylaşımları, Para Politikası Kurulu metinleri bir yere kadar idare ediyor. Oysa... Piyasa profesyonelleri de sade vatandaş da kendi önceliklerine göre mesaj/ tedbir/netice bekliyor. Üstelik bütün bu olup bitenlerin yanı sıra, ileride atılabilecek adımların parlamentoya taşınması yani milletvekilleri ve AK Parti yönetiminin de aydınlatılması zarureti doğuyor. Ve mutlaka Sn. Cumhurbaşkanımızın genel yaklaşımı ve duyarlılığının ön planda tutulması da bütün bu denklemin asli noktasına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, "yüksek faize ilişkin" dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!"