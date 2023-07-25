Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Hakemlik kariyerine 2000'de başlayan ve Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık, Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2012'de üst klasman hakemi olan ve 2015'ten bu yana FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

Açıklamada, "23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

- Göçek ve Arslanboğa, VAR odasında

Tecrübeli hakemler Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa ise VAR odasına geçti.

Hakemliğe 1996'da başlayan, 2004 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan Hüseyin Göçek, burada 294 müsabakada görev aldı. Göçek, Türkiye liglerinde 61 müsabakaya da VAR olarak atandı.

2008-2021 döneminde 13 sezon FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek, 7 yıl boyunca UEFA'nın birinci kategorisinde yer aldı. Tecrübeli hakem, 2015 Şampiyonlar Ligi Juventus-Barcelona finalinde ve UEFA'nın düzenlediği 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'nda İlave Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

Göçek ile aynı yıl hakemliğe başlayan, 2007 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan ve burada 128 müsabakaya hakem olarak düdük çalan Suat Arslanboğa, toplamda 637 profesyonel müsabakada görev yaptı. Arslanboğa, 57 karşılaşmada da VAR görevi üstlendi.

Açıklamada, "Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şu ana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.