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CHP'li Sarıgül'e eski vekilden Meclis kulisinde yumruklu saldırı

Meclis'te, eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 14:44, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 16:00
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CHP Grup toplantısından sonra Meclis kulisinde yaşanan olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

Yaşananları anlatan Sarıgül, "CHP Grup toplantısı çıkışında, ismini daha sonra öğrendiğim eski bir milletvekili, hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil' diyerek oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti." dedi.

Yüce parlamentoda bu tür konuların konuşulmasının hoş olmadığını dile getiren Sarıgül, "Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermenin yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapan bir arkadaşın, nerde ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yüce parlamentonun çatısı altında böyle bir tartışma bir daha olmaz." diye konuştu.

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım." yanıtını verdi.

Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını verdi. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

Tüysüz, CHP'nin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a rakip olan Mustafa Sarıgül'e destek vermişti. Turan Tüysüz, kurultayda Sarıgül'ün sataşma gerekçesiyle söz isteminin reddedilmesi üzerine Divan Başkanı Şinasi Öktem'e yumruk atmıştı.

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