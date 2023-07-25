Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuzda 10 dosyayı esastan görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer personeli etkilenecek

-24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne eklenen geçici 2. maddenin;



I. A. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin "...bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebet kontrolörü ile bütçe kontrolörü kadrosunda..." bölümünün,

B. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin "...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda..." bölümünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

II. (2) numaralı fıkrasının 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanları yönünden iptaline,

karar verilmesi talebi.

B. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin "...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda..." bölümünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

II. (2) numaralı fıkrasının 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanları yönünden iptaline,

karar verilmesi talebi.

TBMM Başkanlık Divanına ilişkin seçim hakkında da karar verilecek



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının kuruluşuna ve üyelerinin görev yerlerinin dağılımının belirlenmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/6/2023 tarihli birleşiminde alınan kararın ''Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti Grubuna 1 katip üye şeklinde olması,'' bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.



