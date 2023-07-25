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Lise önünde depremzede öğrenciyi öldüren şüpheliye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'daki bir lisenin önünde depremzede öğrenciyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 16:43, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 16:45
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Lise önünde depremzede öğrenciyi öldüren şüpheliye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki Y.B.B, 30 Mart'ta, Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde Filistin vatandaşı Omar A'yı (22) kendisine küfür ettiği iddiasıyla bıçakla yaraladı.

Şüpheli, okul çevresinde 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırgan, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü bildirildi.

Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Başsavcılık, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.B.B. için 2 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı "öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Y.B.B. hakkında uyuşturucu suçundan takipsizlik kararı verildi.

Şüphelinin 2 çocuk ve 1 yetişkine yönelik eylemleri ise basit yaralama kapsamında kaldığı için bu suçlar yönünden dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Y.B.B'nin davası Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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