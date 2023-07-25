Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük tazminat ödenecek

Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük olarak, 5 aylık havacılık tazminatı ödeneceği bilgisi Sendikamıza ulaşmıştır. Tüm Meteoroloji çalışanlarına hayırlı olsun.

Tüm Meteoroloji çalışanlarına hayırlı olsun.

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